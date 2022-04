Ehemaliger Mäzen der Albertina auf EU-Sanktionsliste

Die Europäische Union hat am Freitag einen russischen Unternehmer mit Sanktionen belegt, der in der Vergangenheit als Großsponsor der Wiener Albertina auftrat und von ihr als „Founder“ geführt wird. Museumsdirektor Klaus Albrecht Schröder zeigte sich am Dienstag gegenüber der APA über die Sanktionierung von Grigori Berjoskin überrascht. „Ich habe mich mit der Frage offen gestanden noch gar nicht beschäftigt, weil ich ihn vollkommen aus den Augen verloren habe“, sagte er.

Der Name des 1966 geborenen Berjoskin findet sich unter Nummer 918 in der am 8. April veröffentlichten EU-Sanktionsliste, die als Reaktion auf den eskalierenden Krieg in der Ukraine erweitert worden war. „Grigori Berjoskin ist ein führender russischer Geschäftsmann und gilt als Helfershelfer des Präsidenten Wladimir Putin“, hieß es der Begründung. Als Vorstandsvorsitzender der ESN Group unterstütze er die für die Annexion der Krim sowie Destabilisierung der Ukraine verantwortliche Regierung Russlands materiell und finanziell. Zudem profitiere er von ihr.