Kraftwerk vor Schönbrunn: Radioaktivität im Kaiserpalast

Overalls mit Leuchtstreifen

Auf einmal macht die kleine Bühne Sinn. Ralf Hütter, das nach dem Tod von Florian Schneider im Jahr 2020 einzige verbliebene Gründungsmitglied von Kraftwerk, war immer einer, der die Musik über den Personenkult gestellt hat. Extrem selten gibt er Interviews, und immer steht er mit den Mitmusikern in einer Reihe – alle eingehüllt in uniforme, mit Leuchtstreifen besetzte Overalls, wodurch die Individuen nur aus der ersten Reihe vor der Bühne an den Gesichtern erkennbar sind. In Schönbrunn verschwinden sie in der mächtigen Inszenierung, und das ist gut so. Sie sind der Motor der Show, aber für den Eindruck des Gesamtkunstwerks nicht wichtig. Hervorgehoben könnten sie sogar stören – wie die Fenster im Schloss, hinter denen während der Show das Licht angeht, was unpassende Flecken in die Projektionen reißt und trotz der tranceartigen Atmosphäre der Show ablenkt.