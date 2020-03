Kore-eda Hirokazu im Interview: Ein Japaner in Paris

Hatten Sie einen besonderen Bezug zu Catherine Deneuve, der Sie bewogen hat, sie in der Hauptrolle zu besetzen?

Ich habe Catherine Deneuve erstmals in dem Film „Die Regenschirme von Cherbourg“ (1964) gesehen – und von da ab war mir klar, was für eine unglaublich starke Präsenz sie im französischen Kino hat. Das konnte ich alles in meine Geschichte packen. In dem Moment, als ich mich dafür entschied, in Frankreich und nicht in Japan zu drehen, wollte ich die Rolle mit jemanden besetzen, der die Geschichte des französischen Kinos verkörpert. Sie war perfekt dafür.

Der Film handelt von einer französischen Star-Schauspielerin. Wie viel vom „echten“ Leben der Deneuve ist in die Geschichte eingeflossen?

Catherine Deneuve hat mir nie Vorschriften gemacht, was die Nähe zu ihrem eigenen Leben betrifft. Es gibt im Film zum Beispiel die Geschichte mit einer engen Freundin von Fabienne, die auch Schauspielerin war und früh gestorben ist. Deneuve sagte nie, ich müsse dieses Detail streichen, weil es sie an ihre Schwester, die ebenfalls früh gestorben ist (die Schauspielerin Françoise Dorléac, Anm.), erinnern würde. Gleichzeitig war für sie ganz klar, dass sie und Fabienne komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Im Gegensatz zu Ihrer Figur, hat Deneuve etwa ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Tochter. Ich hatte übrigens die Gelegenheit, zur Vorbereitung zwei lange Interviews mit Deneuve zu machen, und habe sie gefragt, ob es eine junge Schauspielerin gäbe, die ihre DNA in sich trage. Darauf hat sie mir freundlich geantwortet: „Nicht in Frankreich.“ Dieser Satz hat mir sehr gut gefallen, und ich habe ihn gleich zu Beginn des Films verwendet.