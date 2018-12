Interview mit Palmensieger Kore-eda Hirokazu zu "Shoplifters"

Gleichzeitig stellt Kore-eda auch immer wieder das in Japan ganz besonders wichtige Konzept der traditionellen Kernfamilie infrage. „Like Father, like Son“ (2013) erzählt von zwei sehr unterschiedlichen Familien, die plötzlich entdecken, dass ihre Söhne bei der Geburt vertauscht wurden. Der geplante „Rücktausch“ der Buben bringt das Konzept von biologischer Elternschaft schmerzhaft ins Wanken: „Nach diesem Film habe ich begonnen, über Familienbande jenseits der Blutsverwandtschaft nachzudenken“, sagt Kore-eda: „In ‚ Shoplifters‘ sind die Menschen durch ihre kriminellen Taten verbunden – zumindest von außen betrachtet. In meinen Augen gibt es sehr verschiedene Formen von Familie, und diese Patchwork-Familie ist eine davon.“

Ihn selbst beschäftige das Familienthema auch persönlich, umso mehr, als er seine Eltern verloren und dann selbst eine Familie gegründet habe: „Wenn die Eltern tot sind und man kein Kind von jemandem mehr ist, verändert das die eigene Position. Als ich selbst Vater wurde, habe viel nachgedacht, was es bedeutet, eine Familie zu gründen. Und diese Überlegungen haben mich auch zu ‚ Shoplifters‘ inspiriert.“

Auch das kleine, vernachlässigte Mädchen in „ Shoplifters“ ist eine Art Wiedergängerin aus Kore-edas früherem Werk: In „Nobody Knows“ (2004) erzählte er von einer Gruppe Kinder, die in einer Wohnung in Tokio von ihrer Mutter zurückgelassen werden und sich praktisch selbst aufziehen müssen: „Zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Film drehte, gab es in Japan den Begriff Kindesvernachlässigung quasi nicht. Keiner wusste etwas darüber und oder wollte etwas darüber wissen. Das Problem war unsichtbar und existierte daher nicht.“

Doch gerade darin liege sein Anliegen, sagt Kore-eda Hirokazu: Menschen ins Rampenlicht zu rücken, die üblicherweise im Dunkeln bleiben. So auch in „ Shoplifters“: „Die Leute, von denen ich da berichte, haben kein ‚normales‘ soziales Leben und bleiben aus diesem Grund unsichtbar. Doch ich will sie sichtbar machen.“