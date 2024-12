Gansch und Moretti im Konzerthaus: Umwerfend komische Orgie an Kitsch mit viel Comedy

Gegen die Überdosis Christmas-Wahnsinn in der angeblich stillsten Zeit des Jahres hatte Thomas Gansch mit Combo und Überraschungsgästen wie den drei Töchtern des Star-Trompeters und Caroline Athanasiadis am Sonntag im ausverkauften Konzerthaus ein Gegenrezept: „Eine Weihnachts-Schlagertherapie“ in einem „Raum des Glücks“.