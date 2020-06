Konzert für Streichquartett und 2.292 Topfpflanzen

Nur 100 Besucher dürfen derzeit in Musikverein, Konzerthaus und Staatsoper. In Barcelona wählt das dortige Liceu einen anderen Weg: Am Montag eröffnet das Opernhaus wieder – mit einem Konzert vor 2.292 Topfpflanzen.

Ein Streichquartett spielt Puccinis „Crisantemi“. Die Pflanzen gehen dann an Spitalsmitarbeiter. Das Konzertprojekt des Künstlers Eugenio Ampudia gibt es am 22. Juni live auf liceubarcelona.cat