Konzeptkünstler Lawrence Weiner mit 79 Jahren gestorben

Mit Weiner verliert die Kunstwelt eine Persönlichkeit, die tatsächlich den Lauf der (Kunst)-Geschichte veränderte. Denn als Hauptvertreter der Konzeptkunst der 1960er etablierte er eine damals völlig neue - und enorm folgenreiche - Art, Kunst zu denken und zu definieren. Formalisiert wurde sie in seiner "Declaration of Intent" (Absichtserklärung) von 1968, die lautet:

1. Der Künstler kann das Werk selber ausführen. (The artist may construct the piece.)

2. Das Werk kann (von einer anderen Person) angefertigt werden. (The piece may be fabricated.)

3. Das Werk muss nicht ausgeführt werden. (The piece need not be built.)

Jede Möglichkeit ist gleichwertig und entspricht der Absicht des Künstlers, die Entscheidung über die Ausführung liegt beim Empfänger zum Zeitpunkt des Empfangs. (Each being equal and consistent with the intent of the artist the decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership.)