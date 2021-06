"Konsum. Ein Musical": Sauerkraut ist die Lösung!

Kauf dich glücklich. Der Name eines auch in Wien ansässigen Fashion-Concept-Stores bringt die mit hübsch-kreativen Werbeslogans angereicherten Versprechungen der westlichen Konsumwelt ganz gut auf den Punkt. Kauf dir ein neues T-Shirt und lass' deine Sorgen an der Kassa (gegen Geld) liegen. Gönn' dir! Beschenke dich selbst! Tu dir etwas Gutes!

Um Konsum und die sich dadurch möglicherweise einstellende Bedürfnisbefriedigung geht es auch in einem „Musical“, das am Montagabend im Werk X in Wien Premiere feierte. Das vom Kärntner Autor und Regisseur Bernd Liepold-Mosser und der Wiener Musikerin Clara Luzia ausgedachte Stück über die „kauflüsterne Tempofahrt in die ökosoziale Katastrophe“ widmet sich in 80 flotten wie rockigen Minuten der heutigen Konsumgesellschaft, die sich zwar angesichts von Klimawandel, Naturzerstörung oder den (tödlichen) Arbeitsbedingungen in Textilfabriken in Bangladesch zunehmend vom 3 Euro-T-Shirt abwendet, aber trotzdem nach dem Prinzip "Vier Shirts zum Preis von zwei" einkauft. Man braucht zwar gar nicht so viel zum Anziehen, aber wer hat, der hat.