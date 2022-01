Koloniales Erbe in Museen: Österreich setzt Expertenkommission ein

"Nicht nur Einzelfälle"

Den Eindruck, dass Österreich damit den Rückgabe-Initiativen in anderen Ländern hinterherhinke, versuchte Jonathan Fine, seit Juli 2021 Direktor des Weltmuseums Wien und nun auch Vorsitzender des Gremiums, am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten vehement zu widerlegen. Heimische Expertinnen und Experten seien seit langem in das Thema involviert; insbesondere die Diskussion um die Benin-Bronzen wäre ohne Input aus Österreich gar nicht in heutiger Form denkbar. Grundlegend gilt hier die Arbeit, die Barbara Plankensteiner, einst Kuratorin am (damals noch "Museum für Völkerkunde" genannten) Wiener Haus mit einer Benin-Schau 2007 leistete. Rund 200 Objekte aus dem einstigen Königreich Benin befinden sich laut Fine im Weltmuseum - rund 180 davon stehen in direktem Zusammenhang mit jener britischen "Strafexpedition" 1897, in der der einstige Königspalast in Edo (heute Nigeria) geplündert wurde. Dennoch spricht Fine beim prominenten Benin-Komplex von "Einzelfällen". "Eine systematische Herangehensweise gibt es noch nicht".