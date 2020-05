Knalleffekt: Geyer wird doch nicht Bregenz-Intendant

Geyer wurde auch eine Verlängerung seines 2016 endenden Vertrags im Theater an der Wien um zwei Jahre angeboten. "Dazu kann ich noch nichts sagen. Jetzt brauche ich erst einmal ein bisschen Ruhe, um das Bregenzer Erlebnis zu verarbeiten", so Geyer zum KURIER. Die Leitung des Theaters wird, bis die Zukunft Geyers geklärt ist, nicht ausgeschrieben, sagt Mailath.

Die Stadt Wien unterstützt die Kammeroper weiterhin mit 700.000 Euro pro Jahr. "Durch die Zusammenarbeit mit dem Theater an der Wien und der freien Szene, die ja auch finanziert wird, geht sich das aus", erklärt der Kulturstadtrat.



Das Konzept " Kammeroper Neu" ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Einen eigenen Intendanten wird es in dieser Zeit wohl nicht geben. Der Belvedere-Wettbewerb wird weitergeführt und "durch die Partnerschaft mit dem Theater an der Wien sogar aufgewertet", so Mailath.

Es wird über das Theater an der Wien auch ein Kammeropern-Abo angeboten. Mailath: "Das ist aber keine Übernahme durch das Theater an der Wien, weil ja auch die freie Szene verankert ist."