"Wir wollen mit dieser Musik Spaß haben. Wir sind eine Männerband, die einfach Spaß an der Sache hat." Spaß scheint Florian Silbereisen wichtig zu sein. Immer wieder nimmt er das Wort im KURIER-Interview in den Mund. Spaß hier, Spaß dort, Spaß, Spaß, Spaß. Es klingt beinahe so, als hätte der deutsche Fernsehmoderator, Sänger und Mann an der Seite von Schlagerqueen Helene Fischer in den vergangenen Jahren zu wenig davon bekommen. Das soll sich ändern.

Gemeinsam mit seinen Schlagerfreunden Jan Smit aus den Niederlanden und Christoff de Bolle aus Belgien ruft er zur länderübergreifenden Party auf: Beneluxstaaten, Deutschland, Österreich und die Schweiz – aufgepasst: "Jetzt geht’s richtig los"! So heißt dann auch das neue, zweite Album der 2015 gegründeten Truppe, die bereits mit dem Debüt "Vorsicht unzensiert!" zu Beginn des Jahres 2016 die Charts dominierten. Schlager verkauft sich eben noch, ist ein sicherer Umsatzbringer für die Plattenindustrie und erreicht im Fernsehen gute Quoten.

Kompromisslos

Der Schlager hat Konjunktur. Das Publikum fürchtet seine Spießigkeit nicht mehr. "Immer mehr junge Menschen glauben an und hören Schlager", sagt Christoff de Bolle. "Viele trauen sich heute zuzugeben, dass sie Schlagermusik geil finden", ergänzt Florian Silbereisen. In den vergangenen Jahren habe sich in diesem Genre einiges getan. Neben Helene (Fischer, Anm.), Andreas Gabalier und Vanessa Mai gebe es viele junge Künstler, die jetzt sagen: "Hey, ich habe Bock auf Schlager", so Silbereisen.

Die drei Freunde des "kompromisslosen Schlagers", wie sie selber ihre Musik bezeichnen, kennen sich schon seit mehreren Jahren. Immer wieder ist man sich in der gerne als familiär bezeichneten Schlagerwelt über den Weg gelaufen und man lud sich gegenseitig zu Shows ein. "Es war eigentlich logisch, dass wir eine Band gründen", sagt Jan Smit.

Aber was bedeutet Schlager "ohne Kompromisse" eigentlich? "Die Sonne darf bei uns im Meer untergehen, es darf sich alles reimen und Herz auf Schmerz folgen", erklärt Silbereisen. "Wir singen über weiße Strände, über das Traumschiff, dass wir romantische Männer sind und über ,Märchenprinzen’." So lautet auch ein Titel auf dem neuen Album. "Leider gibt es immer noch viel zu viele Frauen, die nicht erkennen, dass wir Männer in Wahrheit Märchenprinzen sind", wird dem weiblichen Geschlecht eingangs im Song klar gemacht. Danach setzt der pumpende Discobass ein und sollen schmalzige Synthesizersounds aus der Konserve für weiche Knie bei den Damen sorgen. Das klingt seicht. Aber ein gewisser Tiefgang wäre auch gar nicht gewollt. "Der Sound soll nicht vom Wesentlichen ablenken. Unsere drei Stimmen und ein tanzbarer Beat. Das reicht. Alles andere ist für uns eben nicht das Richtige", erklärt Silbereisen.

Inzenierung ist alles

Um die Texte und die Musik kümmern sich andere. "Für so etwas haben wir ja auch gar keine Zeit. Dafür gibt es Profis", sagt Silbereisen. Diese Profis sind dann dazu in der Lage, Zeilen wie diese zu texten: "Zum Horizont und weiter, gehe ich mit dir heute Nacht. Lalalala..." Tatsächlich: So etwas fällt einem selbst nur schwer ein. Aber man solle jetzt bitteschön nicht zu kritisch "mit jeder Zeile umgehen, die wir singen", sagt Silbereisen, der zu diesen Texten steht: "Jeder der das kritisch sieht, darf das auch. Man muss es ja nicht hören und kaufen." Die Kollegen nicken zustimmend. Zusammen werden sie als Klubbb3 ab März auf Tournee gehen. Ihre Konzerte sind als große Schlagerpartys angelegt, bei denen mitgesungen, -gefeiert und -getanzt werden soll. Mit Opas Schlagerwelt hat das nichts mehr zu tun. Die Inszenierung ist heutzutage reinstes Hollywood: Drama, große Gefühle und Entertainment auf Knopfdruck. Die Show ist alles, der Inhalt nichts.

Zu Klubbb3: Der aus Passau stammende Fernsehmoderator Florian Silbereisen (35) ist seit 2015 an der Seite des Holländers Jan Smit (31) und des Belgiers Christoff de Bolle (40) als Klubbb3 auf Schlagerbühnen, in Bierzelten und Skihütten unterwegs. Alle drei Sänger sind mit Schlager aufgewachsen und kennen das Business von A bis Z. Ihre „motivierenden Partyhymnen“, so der Pressetext, schreibt ein Produzententeam für sie. Ihr Debüt „Vorsicht unzensiert!“, das sie 2016 vorlegten, erreichte in Österreich Gold-Status (7.500 Einheiten). Nun folgt mit „Jetzt geht’s richtig los“ das zweite Werk.

Info: Klubbb3 treten im Rahmen eines großen Schlagerfests am 8. April in der Wiener Stadthalle auf.