Klosterneuburg: Schaumgebremste Hochzeit

Und die musikalische Seite? Dirigent Vinzenz Praxmarer ist am Pult der sicheren Sinfonietta Baden auch um Pastell-Töne bemüht. Er begleitet die Sänger solide. Den

Esprit, den Witz und die Erotik in Mozarts Partitur könnte er aber wesentlich schärfer herausarbeiten.



Dafür setzt man in Klosterneuburg - es wird ohne Verstärkung gesungen - auf junge Talente. An der Spitze: Nina Tarandek als vokal wie darstellerisch quirliger Cherubino sowie Zoe Nicolaidou als ideale Susanna. Nicolaidous schöner Sopran strahlt Frische und Noblesse aus; auch optisch ist diese Susanna perfekt. Netta Or als Gräfin Almaviva fällt mit ihrer eher dünnen Stimme dagegen ein wenig ab.



Gut besetzt sind die kleineren Partien ( Victoria Massey, Horst Lamnek, Andrew Johnson und Chiara Skerath als Barbarina); weniger optimal die "Herren der Schöpfung". Thomas Tatzl gibt einen merkwürdig zurückgenommen, aber grundsympathischen Figaro, der weit mehr riskieren dürfte. Dominik Köninger müht sich mit dem Grafen redlich; noch fehlt es ihm jedoch in jeder Hinsicht an Glanz und Noblesse. Der Klosterneuburger Weg, junge Talente zu fördern, ist aber richtig.



KURIER-Wertung: *** von *****