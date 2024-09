"Klitschko": Ein Kampf für die Freiheit

Hart im Nehmen war der über zwei Meter große Hüne schon immer. Besser war er nur noch beim Austeilen: 45 seiner 47 Profikämpfe gewann er – 41 davon durch K.o. Nun heißt der Gegner Wladimir Putin . Im Ring würde er gegen Vitali Klitschko keine einzige Runde überstehen. Wette gilt! Aber als russischer Präsident muss man nicht selbst kämpfen, um jemand in die Knie zu zwingen, um zu morden. Das geht vom Schreibtisch aus. So einen hat jetzt zwar auch Vitali Klitschko, aber hinter diesem sitzt er selten, wie die ab 13. September exklusiv auf Sky abrufbare Dokumentation "Klitschko - Der härteste Kampf" zeigt. Regie führte Kevin Macdonald , ein Schotte, der für seinen Film „Ein Tag im September“, der die Ereignisse der Geiselnahme von München 1972 nachvollzieht, im Jahr 2000 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Preisgekrönt auch sein Spielfilm „Der letzte König von Schottland“ über den ugandischen Diktator Idi Amin (2006).

Mitten im Kriegsgebiet Ausgehend von den sportlichen Erfolgen von Vitali (53) und seinem jüngeren Bruder Wladimir (48), der ebenfalls ein großer Boxer war, zieht Macdonald eine Verbindung zu den derzeitigen Kämpfen, in denen es um Freiheit, Demokratie und die ukrainische Zukunft geht. Man sieht Vitali Klitschko an der Front, vor zerbombten Hochhäusern, bei Pressekonferenzen und Medienterminen. Es sind starke Bilder, Bilder des Grauens, Szenen, die nachhallen, einen noch länger beschäftigen. Sie liefern einen Eindruck, was es heißt, mitten im Kriegsgebiet zu leben. In Kiew, wenn dort nicht gerade Luftschutzwarnung herrscht, sind die Straßen voller Menschen. Die Leute gehen einkaufen, zur Arbeit und abends in eine Bar. Es werden auch immer noch neue Restaurants, neue Geschäfte eröffnet. Man sieht Menschen, die Spaß haben. Menschen, die Babys bekommen. Menschen, die heiraten. Das ukrainische Volk ist unglaublich widerstandsfähig und mutig, was mich extrem beeindruckt hat“, sagt der in London lebende Regisseur. Er wolle mit seinem Film dazu beitragen, Unterstützung für das kriegsgebeutelte Land, die dort lebenden Menschen zu sammeln. Außerdem gehe es um das Recht der Ukraine, ein unabhängiges Land, souverän zu sein.

© EPA/FABIO FRUSTACI Der Oscarpreisträger Kevin Macdonald führte Regie

Laut Macdonald habe es eine ganze Weile gedauert, bis die Klitschko-Brüder wirklich überzeugt von diesem Film waren. „Ich musste erst ihr Vertrauen gewinnen. Zum Glück konnte ich sie überzeugen. Die danach folgenden Dreharbeiten gingen über eineinhalb Jahre. Im November 2022 sei man zum ersten Mal in die Ukraine gereist, wo man dann Vitali von früh bis spät mit der Kamera begleitete. "Die größte Herausforderung war es, alles unter einen Hut zu bringen. Man hat ja nur begrenzt Zeit, in unserem Fall waren es knapp 100 Minuten. Außerdem wurden wir beim Drehen oft von Luftangriffen gestört, mussten nach dem Alarm innerhalb von wenigen Minuten einen Luftschutzkeller aufsuchen", sagt der Regisseur. Hier die Langfassung des Interviews mit Kevin Macdonald:

KURIER: Was für einen Film wollten Sie machen: einen über den Krieg, einen übers Boxen, einen über die Klitschko-Brüder?

Kevin Macdonald: Ich wollte einen Film über den Krieg in der Ukraine drehen, der dazu beitragen soll, Unterstützung für das Land, die dort lebenden Menschen zu sammeln, denn es geht um das Recht der Ukraine, ein unabhängiges Land, souverän zu sein. Ich wollte aber keine weitere klassische Kriegsberichterstattung liefern, das ganze Leid dokumentieren. Also dachte ich mir, dass es eine gute Idee wäre, ein sportliches Element in den Film einzubauen - damit kann man vielleicht auch noch mehr Menschen erreichen. Und damit bin ich bei den Klitschkos gelandet. Und so wurde es eine Geschichte über zwei Brüder, über zwei Jahrhundertboxer, die nun in diesen Krieg verwickelt sind. Wann haben die Arbeiten für den Film begonnen?

Ich habe Wladimir zum ersten Mal in Hamburg getroffen. Ich glaube, das war im September oder Oktober des Jahres 2022. Und dann fuhren wir im November zum ersten Mal in die Ukraine, um dort fast eineinhalb Jahre zu verbringen. Dort bin ich dann Vitali zum ersten Mal begegnet. Wir sind dann zusammen durch die Ukraine gereist. Wir waren das letzte Mal im Februar, März dieses Jahres für Dreharbeiten dort.

© SKY/docsville studios Wladimir und Vitali (rechts) Klitschko. Zwei Brüder, ein Ziel: Ihre Heimat gegen Putins Russland zu verteidigen.

War es einfach oder eher schwierig, die beiden Klitschko-Brüder zu dieser Doku zu überreden?

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie wirklich überzeugt von diesem Projekt waren. Ich musste erst ihr Vertrauen gewinnen. Zum Glück ist mir das gelungen. Es war sicherlich keine einfache Entscheidung. Ich denke, sie haben sich dann dafür entschieden, weil sie alles in ihrer Macht stehende unternehmen möchten, um die Ungerechtigkeit dieses Krieges zu verbreiten. Was war bei den Dreharbeiten die größte Herausforderung?

Die vielen Geschichten und Schicksale unter einen Hut zu bringen. Man hat ja nur begrenzt Zeit, in unserem Fall waren es knapp 100 Minuten. In diesen versuche ich, die Geschichte der Klitschko-Brüder zu erzählen - von ihrer Kindheit, ihren ersten Schritten als Boxer, den Höhen und Tiefen ihres Leben. So entsteht auch automatisch eine Geschichte über ihre Heimat, die Ukraine. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Was hat die beiden Brüder geprägt, was treibt sie an, welchen Rucksack tragen die beiden mit sich herum? Wenn Sie den Film sehen, werden Sie verstehen, warum aus den Klitschkos das wurde, was sie heute sind. Sie werden erkennen, dass das, was Vitali derzeit in Kiew leistet, sehr wichtig für das ganze Land ist: Er spendet den Menschen Trost, die ihre Familie oder ihr Zuhause verloren haben. Er versucht ihre Häuser so schnell wie möglich wieder aufzubauen, eine Umgebung zu schaffen, in der die Menschen halbwegs ruhig leben können. Er kämpft scheinbar unermüdlich für sein Land. Sie waren mehrmals in der Ukraine. Wie kann man sich das Leben, den Alltag dort vorstellen?

In Kiew, wenn dort nicht gerade Luftschutzwarnung herrscht, sind die Straßen voller Menschen. Die Leute gehen einkaufen, zur Arbeit und abends in eine Bar. Es werden auch immer noch neue Restaurants, neue Geschäfte eröffnet. Man sieht Menschen, die Spaß haben. Menschen, die Babys bekommen. Menschen, die heiraten. Das ukrainische Volk ist unglaublich widerstandsfähig und mutig, was mich extrem beeindruckt hat.

