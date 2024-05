Die Klassikkritiken des Wochenendes: Levit, Courage und ein "Teufelsgeiger"

Der Solist Nemanja Radulović überzeugte vor allem durch Spielfreude. Er kommunizierte intensiv mit dem Orchester, wobei nicht immer ganz klar hervorging, ob er dabei nicht auch auf ein paar Show-Effekte aus war. Aber das ist in Ordnung, denn es diente am Ende der Musik. Mehr Ausdruck, weniger Zurückhaltung wäre dennoch kein Nachteil gewesen. Bei der ausgiebigen Zugabe, Improvisation über zwei Capricen von Nicolò Paganini, war er dann ganz in seinem Element. Denn Radulović tritt offensichtlich gern als „Teufelsgeiger“ auf, wofür er ausführlich bejubelt wurde. Bei Dmitri Schostakowitschs „Achter“ in c-Moll war schon Werk bedingt Schluss mit jeglicher Juxerei und Tollerei. So beklemmend wie in der präzisen Lesart von Andrey Boreyko, der seit fünf Spielzeiten die Warschauer Philharmoniker leitet, ist diese gigantische Symphonie nicht oft zu hören. Dieser Dirigent machte mit wenigen klaren Gesten deutlich, worum es geht. Um des Leid eines geknechteten Volkes, um Krieg, Zerstörung und ein kleines Quantum Trost. Martialische Marschrhythmen, die Klangbalance akkurat austariert und Solisten, die Erstklassiges leisteten wie die exzellent intonierende Solo-Flöte, der die Blechbläser um nichts nachstanden. Famos das Solo-Cello. Die vor Kurzem hinzugekommene Konzertmeisterin bestach mit klaren Strichen. Ovationen.

KURIER-Wertung: 3 1/2 Sterne