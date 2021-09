Zürich steht ab heute (23. September) zum 17. Mal im Zeichen des internationalen Films. Sharon Stone, Paul Schrader, Paolo Sorrentino - mit den Promis bringt das Zurich Film Festival (ZFF) auch ein Stück Normalität zurück. Die beiden großen Premieren im Zuge des Festivals sind der neue James-Bond-Film "No Time to Die" und das Schweizer Geiseldrama "Und morgen seid ihr tot" von Regisseur Michael Steiner. Letztgenannter Streifen wird in einer Weltpremiere als Eröffnungsfilm des bis 3. Oktober laufenden Filmfestivals in Zürich gezeigt. Der neue James Bond wiederum wird am Tag seiner Weltpremiere in London am 28. September auch in der Schweiz erstmals gezeigt werden.

"Klammer" und Deix-Film

Auch Filme aus Österreich werden in Zürich in die große Auslage gestellt. So wird das Wintersportdrama "Klammer" am 27. September seine Galapremiere feiern. Regisseur Andreas Schmied erweckt 45 Jahre nach Franz Klammers Olympia-Abfahrtssieg von Innsbruck die damaligen Ereignisse erneut zum Leben. Einen Monat später soll der "Klammer" dann in die österreichischen Kinos kommen.

Neben dieser Weltpremiere ist einem zweiten österreichischen Film – dem ersten abendfüllenden Animationsfilm, der in Österreich produziert wurde - ebenfalls ein Gala-Screening gewidmet: "Willkommen in Siegheilkirchen" (aka "Rotzbub"). Der vom verstorbenen Karikaturisten Manfred Deix inspierte Film von Marcus H. Rosenmüller und Santiago López Jover hatte im Juni beim Animationsfilmfestival von Annecy seine Weltpremiere.

Darüber hinaus werden der Cannes-Preisträger "Große Freiheit" (Prix du Jury in Un Certain Regard) und die deutsch-österreichische Koproduktion "Room Without A View" im Fokus-Wettbewerb um den Golden Eye Award teilnehmen.