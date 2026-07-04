„Krieg und Frieden“ im Südbahnhotel: Helden für keinen einzigen Tag

Der Held ist ein Irrtum der Geschichte, heißt es gegen Ende dieser dreieinhalbstündigen Reise durch das zusehends vom Krieg zerrüttete russische Zarenreich. Napoleon hat der österreichisch-russischen Armee verheerende Niederlagen zugefügt, das Sterben hat unermessliche Ausmaße angenommen, doch immer noch gibt es Feldherren, die von Tapferkeit und Heldentum daherschwafeln. Einen solchen spielt Martin Schwab, der in einer Doppelrolle auch den kriegslustigen und zunehmend dementen Fürsten Bolkonski gibt, ein Irrer, der im Nachthemd Gäste empfängt und heimlich weint. Schwab erntet am Ende lang anhaltenden Jubel. Verdient, wie auch der Applaus für den Rest dieses präzise agierenden und schon bei der Premiere gut eingespielten Ensembles.

„Krieg und Frieden“, eine Dramatisierung von Leo Tolstois Antikriegsroman, ist seit Freitag in der Regie von Philipp Hauß im Rahmen der Festspiele Reichenau im Südbahnhotel am Semmering zu sehen. Ein Erlebnis. Das vierzehnköpfige Ensemble begeistert– inklusive des beeindruckend schäbigen Hotels als überzeugender Protagonist. Das morbide Ambiente einstiger Pracht lässt sich als Sinnbild für Desillusion lesen – jener, die dachten, ein Krieg brächte Sieger hervor.

Die kompakte Bühnenfassung von Rita Thiele und Philipp Hauß, basierend auf einer Dramatisierung von Nicolaus Hagg, ist logisch und nachvollziehbar. Einen Mammutroman auf einen verträglich langen Theaterabend zu reduzieren, ist keine kleine Kunst.

Der Kern der Handlung: Da die brutalen Schlachten der russisch-napoleonischen Kriege, dort die unbeschwerte Aristokratie, die, während die Bevölkerung an Hunger stirbt, realitätsverweigernd von „Haselhühnchen in Madeirasauce“ plappert. Doch auch sie wird am Ende von der Realität eingeholt. Es gibt wohl kaum ein bittereres Wort als das Wort „tapfer“, wenn man das Sterben um sich herum gesehen hat. Wer in der Schlacht war, weiß, es ging nie um Tapferkeit, sondern nur um die Hoffnung, vielleicht noch am Leben zu sein. So hat es Andrej Bolkonski, Sohn des Fürsten, erlebt. Einst war er ein nach Ruhm strebender Soldat. Nun stirbt er, schwer verwundet, aber versöhnt mit seiner großen Liebe Natascha. Tim Werths überzeugt in dieser Rolle des einstigen Zynikers, der letztlich Ruhe findet. Ebenso Johanna Mahaffy als Springinkerl Natascha, das im Angesicht des Leidens zur Frau reift. Sie und andere Protagonisten treten zeitweise aus ihren Figuren heraus, wenden sich direkt ans Publikum und werden zu Erzählern des eigenen Schicksals. Ein kluger Kunstgriff, um die Handlung trotz Kürzungen verständlich zu machen.