Als Tolstoi Rilke anrennen ließ

Dabei hieß Letzterer ursprünglich gar nicht so. Er wurde René getauft, seine Geliebte Lou Andreas-Salomé, die zur wichtigsten Frau seines Lebens werden sollte, riet dem schmächtigen Dichter zur Namensänderung. Rainer sei männlicher. Nachzulesen in der Rilke-Biografie des Stuttgarter Literaturwissenschafters Manfred Koch, untertitelt mit „Dichter der Angst“.

Seine Kunst sei es „Dinge aus Angst“ zu machen, schrieb der am 4. Dezember 1875 in Prag geborene Rilke im Juli 1903 an Lou Andreas-Salomé. Und so betrachtet auch Koch Rilkes Leben und Werk mit Blick auf das Motiv der Angst. Eine Grundangst, die ihm von der Mutter eingeimpft wurde: Diese hatte das hochsensible Kind jahrelang als Mädchen („Ismene“) aufgezogen und später sogar auf die Militärschule nach St. Pölten mit Mädchenunterwäsche geschickt.

Bloßes Opfer ist Rilke bei Koch freilich nicht. In seinem Umgang mit Frauen, etwa der Bildhauerin Clara Westhoff, wird er auch zum Täter. Und mit seiner Überzeugungsarbeit Mäzenen gegenüber, die ihn, wie seine Gönnerin Marie von Thurn und Taxis, durchfütterten, auch zum Schnorrer.