Kinobetreiber warnen: "Die Liquidität geht dem Ende zu"

Blockbuster sollen's richten

Die großen Ketten warten ohnehin auf Blockbuster. Disney will am 12. März „The King’s Man: The Beginning“ herausbringen, Anfang April soll dann das neue Bond-Abenteuer „No Time To Die“ den Kino-Neustart weltweit auf Schiene bringen. „Wenn die ersten großen Filme kommen, kommen sicher die kleinen und mittleren Produktionen auch dazu“, ist Dörfler überzeugt. Er rechnet mit einer Wiedereröffnung der ersten Kinos frühestens Mitte Februar, „wenn es die Pandemiesituation zulässt.“