Illustratorin Julia Völk: "Mangelnde Anerkennung der Kinderliteratur ist ein Problem"

Opas Herz hat gestottert, sagt der Papa von Hans. Aber Hans weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn ein Herz stottert – ein Herz kann ja nicht sprechen. „Hoffentlich wird alles wieder gut“, sagt Mama leise, während sie das Auto lenkt. Es geht raus aufs Land. Zu Oma. Und zu Opa, dessen Herz ein bisschen „geschmiert“ werden musste ... Die berührende Geschichte stammt von der deutschen Autorin Judith Burger und heißt „Opas Herz“ (Gerstenberg). Die Bilder dazu liefert die in Niederösterreich lebende und arbeitende Illustratorin Julie Völk, die sich in dieser „Freundschaftsgeschichte“ sofort „wohlgefühlt“ hat, wie sie dem KURIER erzählt. „Ich finde ein Buch dann gut, wenn ich die Atmosphäre spüren kann, wenn ich miterleben kann, was die Protagonisten erleben, was sie riechen, hören und fühlen. Außerdem bekommen in ,Opas Herz’ auch die kleinen Dinge einen Platz. Und genau von diesen gewöhnlichen Dingen sind wir im Alltag auch umgeben. Wer schon einmal Zeit mit Kindern verbracht hat, wird bemerkt haben, dass ein Stein oder eine Mückenlarve viel Aufmerksamkeit und Staunen erwecken kann. Es muss nicht unbedingt ein furzender Drache sein“, sagt Julie Völk, die ihren Zeichenstil als „ruhig“ bezeichnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Julie Völk.

KURIER: Sie haben Illustration studiert, zeichnen hauptsächlich Kinderbücher. Wie konnten Sie in der Branche fußfassen? Julie Völk: Ich hatte Glück. Bei einer Ausstellung an der Hochschule wurden meine Zeichnungen von einer Lektorin des Gerstenberg Verlags entdeckt. So kam ich zu meinem Bachelor-Projekt „Das Löwenmädchen“ von Kim Fupz Aakeson, das im Gerstenberg Verlag verlegt wurde und zwei wichtige Nachwuchspreise gewonnen hat. Trotzdem hat es danach noch zwei Jahre gedauert, bis ich ein neues Buch veröffentlichen konnte. Wie herausfordernd ist es, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Mit Kinderbüchern allein verdient man kaum Geld. In Österreich gibt es zwar gute Stipendien und Preise, aber von der Arbeit an einem Buch kann man nicht leben. Es sind Workshops, Lesungen und Nebenjobs, mit denen man sich die Buchgestaltung finanziert. Die mangelnde Anerkennung der Kinderliteratur ist ein generelles Problem. Alle sind entsetzt, wundern sich, dass die Lesekompetenz dramatisch sinkt, aber diejenigen, die sich darum kümmern, die Grundlage für Leseförderung zu schaffen, kommen kaum über die Runden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Julie Völk/Gerstenberg „Opas Herz“ von Judith Burger, erschienen bei Gerstenberg, 48 Seiten, 16 Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Julie Völk/Gerstenberg Bilderbuch von Julie Völk: "Wenn ich in die Schule geh" (Gerstenberg).