Die Unterwasserwelten von Michael Stavarič

Mit „Faszination Krake“ hat der in Wien lebende Autor Michael Stavarič 2021 ein Buch vorgelegt, auf das scheinbar viele sehnsüchtig gewartet haben. Denn es wurde nicht nur vielfach ausgezeichnet, sondern auch von der Kritik gefeiert. Warum? Weil es zeigt, dass man Sachbuchthemen auch anders, unterhaltsam, fast beiläufig vermitteln kann. Dieser Erfolg war der Startschuss einer Reihe, dessen vierter Band kürzlich veröffentlicht wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leykam Michael Stavarič, Michèle Ganser:„Faszination Wale“. Leykam.144 Seiten. 26,50 Euro

KURIER: Mit „Faszination Wale“ liegt nun der vierte Teil einer Reihe vor, die welcher Idee folgt? Michael Stavarič: Am Anfang war die Idee, Wissensvermittlung als abenteuerliche Reise zu präsentieren. Ich hatte zuvor einige Kinderbücher gemacht, die zwar Fakten präsentierten, aber vordergründig doch unterhaltsame Geschichte erzählten. Mit der Faszination-Reihe begab ich mich dann auf ein neues Terrain – ich wollte zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dass man ausgehend von einzelnen Tiergattungen über alles sprechen kann, um die Welt und den Weltraum verständlicher zu machen. Ich suchte nach einem abenteuerlichen Plauderton, nach einem Mitmach- und Mitdenkbuch, ich wollte Kinderliteratur schaffen, die auch Erwachsene begeistert. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Tiere aus, und warum sind es bisher ausschließlich Meerestiere? Das Meer repräsentiert auf unserem Planeten das letzte große Abenteuer – wir wissen mehr über den Mond bzw. das Sonnensystem als über die Tiefsee. Außerdem bleibt das Meer ein Sehnsuchtsort von uns allen, vielleicht ja auch, weil alles Leben aus dem Wasser stammt, so bekanntlich die vorherrschende Theorie. Wenn man also über den Ozean nachdenkt, kann man sich mit allen großen und kleinen Fragen der Welt auseinandersetzen. Dem gesamten Mikro- und Makrokosmos. Zur Auswahl kann ich nur sagen, dass ich regelmäßig Vorschläge von Kindern erhalte, worüber sie im nächsten Band was lesen wollen. Derzeit scheinen Seepferdchen und Pinguine die Nase vorne zu haben, wenn es um Band 5 geht. Wer ein anderes Thema möchte, sollte mir dringend schreiben.

