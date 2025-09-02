Kultur

Neue Kinderbücher: Neugierig sein, neugierig bleiben

Kinderbuch
Bücher für den Schulbeginn, zum Rätseln, Rechnen, Lesen, Schreiben, Entdecken und Luftschlösser bauen.
Von Marco Weise
02.09.25, 10:36
Luftschlösser bauen, auf Wolken reiten: Manchmal darf es im  Kinderzimmer poetisch, verträumt und ein bisschen melancholisch werden. Diese Zutaten vereint die vom deutschen  Bilderbuchautor  Dieter Böge stammende Geschichte,  in der ein junges Mädchen mit ihren imaginären Freunden auf Fantasiereise geht.  Die von Elsa Klever entworfenen Bilder liefern das passende Setting.

Dieter Böge, Elsa Klever: „Solche Freunde“. Aladin. 48 Seiten. 18 Euro
 

Kinderbuch

Mit Affen durch den Urwald

Murts Traum wird wahr: Er wollte schon immer Affenforscher werden. Und nun steht er tatsächlich in einem  Urwald in Bolivien und schickt seiner Freundin Kurznachrichten mit Bildern von  seiner Arbeit. Es ist eine wahre Geschichte, die die deutsche Illustratorin mit Buntstiften aufgezeichnet hat.  Es sind farbenfrohe Zeichnungen, die  mit wenig Text auskommen. 

Katja Spitzer: „Urwaldtrip“. Kunstanstifter. 60 Seiten. Ab 8 Jahren. 24,70 Euro

Na Zoowas!

Ein Rabe sucht die Freiheit

Ein frecher Kolkrabe namens „Wilde Kraa“ hat genug vom ewiggleichen Zooalltag – und startet eine Revolution. Damit will er endlich alle Tiere in Freiheit bringen. Doch der  Rabe stößt unerwartet auf viel Widerstand.  Die Texte von Melanie Laibl sind voller Sprachwitz, hin und wieder etwas zu verspielt. Die großformatigen Zeichnungen liefert Linda Schwalbe. 

Melanie Laibl, Lind Schwalbe: "Na Zoowas!". Leykam. 48 Seiten. Ab 4 Jahren. 22 Euro

183 Pinguine

Wie viel wiegen 25 Kaiserpinguine?

Rechnen lernen einmal anders –  und zwar mit  über 2.818 Tieren, die in diesem Wimmelbuch versammelt sind – und gesucht werden wollen. Es wimmelt also nur so von Fröschen, Kühen, Flamingos und  Pinguinen, von denen es insgesamt 183 Stück gibt. Neben dem Suchspaß  finden sich darin noch  spannende Fakten und Zahlen zu den einzelnen Tieren. 
 

Zahlenrätselbuch

6  x 5 – 12 +  9  = ?
Dieses Buch bietet großen  Rechenspaß. Eingeteilt in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sollte bei den 366 Aufgaben  ab der ersten Schulstufe etwas dabei sein.  Neben den Grundrechnungsarten  kann man noch  Zahlenreihen ergänzen und einen Spionage-Code knacken. Ansprechend gestaltet, anschaulich erklärt. Ein toller Begleiter durch die ersten Schulstufen.

Michael Hill: „Mein großes Zahlenrätselbuch“. Usborne. 384 Seiten. Ab 7 Jahren. 16 Euro

Kinderbuch / Humboldt

Den Entdeckergeist wecken 

Mit dem Leben und Schaffen von Alexander von Humboldt haben sich  schon viele Bücher auseinandergesetzt. Die Illustratorin und Autorin Rocío Martínez widmet sich dem  Entdecker nun  mit großen ausklappbaren Karten.   Und das funktioniert großartig, weil man sich darin verlieren kann. Das Buch ist  ein  großes buntes Wimmelbild  – angereichert mit viel Wissen.

Rocío Martínez: "Alexander von Humboldt. Der Entdecker". Prestel. 24 Seiten. 24 Euro

Schau genau hin / Kinderbuch

Zeit nehmen und beobachten 

Oftmals verbirgt sich unter einem Blatt  eine kleine Welt, eine, die   es zu entdecken gilt. Am besten nimmt man  dazu  eine Lupe zur Hand und geht damit auf Entdeckungsreise – am Spielplatz, im Garten, Park oder in den eigenen vier Wänden. Herausragend ist dabei der von der Autorin gewählte Zugang zur Wissensvermittlung – er  ist nämlich alles andere als langweilig. 

Giselle Clarkson: "Schau genau hin!". Moritz. 128 Seiten. 23,50 Euro

Das Buch der Anfänge / Kinderbuch

Ein Anfang braucht immer auch ein Ende 

"Die Sonne schien, aber sie wärmte nicht." Dieser Satz ist einer von 33 Anfängen, die einem dieses Buch liefert. Es sind  Anfänge, die darauf warten,  weitererzählt zu werden. „Das Buch der Anfänge “ist eine gelungene Zusammenarbeit  von  zwei  herausragenden  und preisgekrönten Kinderbuchautoren: Heinz Janisch und Michael Roher. Fantasievoll, anregend, gescheit.

Heinz Janisch, Michael Roher: "Das Buch der Anfänge". Tyrolia. 72 Seiten. 18 Euro

Der Natur-Erklärer / Kinderbuch

Neugierig sein, neugierig bleiben 

Der in sechs Kapitel (Bäume, Blätter, Blüten, Samen, Pilze, Jahreszeiten) eingeteilte „Natur-Erklärer“ ist ein großartig gestaltetes Buch, das darüber informiert, wie eigentlich die Natur funktioniert. Es werden  nicht nur grundsätzliche Abläufe verständlich erläutert, sondern auch geklärt, wovon sich Pilze ernähren und wo eigentlich Marienkäfer überwintern.

Helene Brown, Claire Scully: „Der Natur-Erklärer“. Prestel. 64 Seiten. 25,50 Euro

Walt Disney's Children's Classic

Märchen, die die Welt prägten

Ein neuer Bildband feiert die Klassiker-Ära von Disney aus den Jahren 1937 bis 1953.  Er versammelt nicht nur zehn Märchen-Klassiker (darunter Schneewittchen, Pinocchio, Dumbo, Bambi), sondern auch noch Infos zu deren Entstehung. Da der Bildband aktuell nur  auf Englisch vorliegt,  ist er wohl nur etwas für Eltern. Aber die wollen auch unterhalten werden. 

Walt Disney’s Children’s Classics 1937–1953 Taschen. 376 Seiten. 40 Euro 
 

Kinderbuch

Ein außerirdischer Besuch im Paradies 

Oft braucht es jemanden, der einem die Augen öffnet, damit man sieht, welche Glückskinder des Universums wir Menschen sind. In dieser Geschichte übernimmt das ein  Außerirdischer namens „011“(Null-elf), – er  staunt darüber,  wie  schön die Erde ist. Es ist ein Paradies, wie er zur zehnjährigen Lea  sagt. Eines,  auf das wir gut aufpassen müssen. Versprochen? Versprochen! 

Andreas Kuba, Michael Straka: „There is a Planet B“. Eigenverlag. there-is-a-planet-b.at. 88 Seiten. Ab 10 Jahren. 22 Euro
 

Schulgeschichten

Geschichten, die die Schule schreibt

Wohin geht es auf  Schulausflug?  Warum mag Ben den Sportunterricht nicht? Und welches  Problem hat das Schulgespenst Robbi? In dieser Ausgabe der seit 20 Jahren existierenden „Leserabe“-Reihe aus dem Hause Ravensburger dreht sich alles um den Schulstart. Die Texte für die 1. Lesestufe sollen den Kindern den Einstieg ins selbstständige Lesen erleichtern.

Julia Breitenöder, Cathy Ionescu: „Schulgeschichten“. Ravensburger. 48 Seiten. Ab 6 Jahren. 8,99 Euro

Schulstart

Was einen in der Schule erwartet

So ein Schulstart ist schon eine spannende und aufregende Sache.   Während es die einen   kaum erwarten können, sind andere  verunsichert, haben Angst. Und genau diese Ängste  soll dieses Buch der Ravensburger-Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ den Kindern nehmen. Darin begleitet sie die  beiden Schulanfänger Tom und Ada durch die ersten Tage. 

Doris Rübel: „Wieso? Weshalb? Warum? Ich komme in die Schule“. Ravensburger. 16 Seiten.  Ab 4 Jahre. 16 Euro.

Kinderbuch

Albernes ABC

Wer lesen lernt, kommt auch mit dem  ABC in Berührung. Und das muss gar nicht langweilig sein, wie dieses Buch zeigt.   Es geht darin nämlich  in sehr  lustigen Versen  und  Bildern  von A wie Alligator bis Z wie Zimtzicke.   Einige  Buchstaben haben sich  dabei auch versteckt und müssen erst einmal gesucht und gefunden werden.  So geht  das ABC-Lernen gleich viel einfacher.

Fang ich dich

Früher oder später macht jeder Fehler

Aller Anfang ist schwer, muss der kleine Löwe feststellen, als er versucht, seine erste Gazelle zu fangen. Beim ersten Versuch geht er viel zu selbstsicher an die Sache – und  scheitert. Beim zweiten Mal ist er nicht schnell, beim dritten Mal nicht schlau genug. Nicht einmal, wenn er „Bitte“ sagt, kommt er weiter. Es braucht einen Plan. Großartiges Bilderbuch aus Italien. 

