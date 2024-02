Kinder- und Jugendbuchpreis: Die Gewinner stehen fest

Weitere sechs Titel wurden von der Jury als Leseempfehlung ausgewählt. "Auch heuer zeigt sich wieder, wieviel sich in der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur tut. Nicht nur gibt es neue Verlage und frisch eingerichtete Verlagsprogramme, es gibt auch eine Fülle junger Talente, die sich auf höchstem Niveau schreibend und illustrierend der Kinder- und Jugendliteratur widmen. Und dann gibt es die bewährten und etablierten Künstlerinnen und Künstler, die wieder einmal zeigen, was alles an Themen, Sujets und Schreib- und Illustrationsstilen in dieser Kunstform möglich ist", wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Freitag in einer Aussendung zitiert.