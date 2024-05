"Blutstück" bei den Wiener Festwochen: Aus dem Großmeer entsteht ein Wir

Es fängt an mit einem umgedichteten Robbie-Williams-Song, „Feel“: „Mein Körper spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe“, heißt es darin nun, und genau darum sollte es dann für 100 Minuten gehen, um Körper und all die Fragen, die die so mit sich bringen.

Jede der Performerinnen - sie sind die aufgefächerte Großmeer, die Großmutter, um die sich das "Blutbuch" dreht - bekommt ein Solo, in dem andere Aspekte des Körperhabens thematisiert werden, man singt, sinniert – und klettert in die ersten Publikumsreihen, um dort zu interagieren, nein, eigentlich um Zustimmung abzuholen, und das ist die unerklärlichste Schwachstelle des gemischten, von der deutschen Regisseurin Leonie Böhm inszenierten Abends. Diese Publikumsanimationen bilden immer ein ungutes Machtgefälle ab, das den spontan zum Teil der Aufführung gewordenen Menschen in die Enge treibt, das hätte gerade bei diesem Achtsamkeitsabend auffallen müssen.