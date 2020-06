Keine Verlängerung für Intendant Fleck

Kritiker meinen, das habe er nicht geschafft. International beachtete Ausstellungen seien ihm schon seit längerem nur in Ausnahmefällen gelungen, hieß es in der " Süddeutschen Zeitung". Die " Frankfurter Allgemeine Zeitung" spricht im Zusammenhang mit der Kiefer-Schau von einem Skandal. Es sei in der Bundeskunsthalle inzwischen üblich geworden, einzelnen Sammlern ein Denkmal zu setzen, statt ihre Kollektionen sorgsam in einen kunsthistorischen Zusammenhang einzugliedern. Bei der Vorstellung der Kiefer-Ausstellung hatte Fleck erklärt, es sei die bedeutendste Retrospektive seit 1991. Allerdings waren Teile der Grothe-Sammlung von Oktober 2011 bis Februar 2012 in der Sammlung Frieder Burda in Baden-Baden ausgestellt. Auch das Essl Museum in Klosterneuburg zeigte im Frühjahr eine umfangreiche Ausstellung.

Kritik gab es aber auch zuvor. So wurde eine lange angekündigte Ausstellung von Rosemarie Trockel kurzerhand ohne Begründung abgesagt. Selbst an der erfolgreichen Max-Liebermann-Ausstellung gab es Beanstandungen. Die Kenner bemängelten das Fehlen wichtiger Bilder aus dem Werk der Künstlers.