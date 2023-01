"Keine koordinierte Verantwortungslosigkeit": documenta wird neu aufgestellt

"Trauriger Schleier" gegen multiple Perspektiven

Roth spricht von einem tiefen, traurigen Schleier, der √ľber dieser documenta liege und √ľber dem, was an √Ąngsten, an Verletzungen entstanden sei bei J√ľdinnen und Juden und an Entsetzen bei allen. ‚ÄěEs darf k√ľnftig nicht mehr so eine Art koordinierte Verantwortungslosigkeit geben, bei der pl√∂tzlich gar niemand mehr verantwortlich ist‚Äú, betonte sie.

Das zehnk√∂pfige Kuratorenteam Ruangrupa selbst sieht die documenta fifteen indes nicht als gescheitert. ‚ÄěDass in der √Ėffentlichkeit vor allem √ľber Antisemitismus gestritten wurde, ist nichts, was ich bedaure - es ist wichtig!‚Äú, sagte Reza Afisina k√ľrzlich im Interview der Wochenzeitung ‚ÄěDie Zeit‚Äú. Es mache keinen Sinn, Kuratoren aus dem Ausland einzuladen und ihnen dann erst mal zu erkl√§ren, was gehe und was nicht, sagte sein Kollege Iswanto Hartono. ‚ÄěWenn Sie auf der documenta nur die deutsche Perspektive haben wollen, brauchen Sie keine internationalen Kuratoren zu holen. Laden Sie einfach Deutsche ein: deutsche Kuratoren, deutsche K√ľnstler, keine Probleme, keine Diskussion. Aber wenn Sie ein internationales Format wollen, dann m√ľssen wir diskutieren.‚Äú

Die sechzehnte documenta soll vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel stattfinden.