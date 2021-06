Kate Winslet: „Heterosexuelle Klischees in Liebesfilmen über Bord werfen“

KURIER: Im Kostümdrama „Ammonite“ spielen Sie die 1799 geborene britische Fossil-Sammlerin und Paläontologin Mary Anning. Was muss man über Mary Anning wissen?

Kate Winslet: Sie war eine sehr intelligente Frau, die akzeptierte, dass die Welt, in der sie lebte, ihr keine wissenschaftliche Bedeutung zumessen würde. Trotzdem ging sie ihrer Arbeit nach. Sie blieb unverheiratet in einer Ära, in der Frauen verheiratet sein mussten, um einen gesellschaftlichen Status, ein Dach über dem Kopf und finanzielle Stabilität zu erlangen. Das bewundere ich sehr. Die Geologische Gesellschaft von London erkennt sie heute an und einer ihrer ersten Funde ist im Britischen Museum ausgestellt.

Der Fokus des Films liegt auf Marys Beziehung mit der verheirateten Charlotte Murchison, gespielt von Saoirse Ronan. Die Kommunikation zwischen den beiden Frauen ist nicht sehr verbal, aber dafür sehr sexuell. Was sagt das über die Beziehung aus?

Francis Lee, Saoirse und ich wollten, dass die physische Intimität das starke Verlangen der Frauen zeigt. Und dass wir das so darstellen, dass es dem Narrativ des Films dient. Die Kommunikation ist sehr nonverbal, was besonders die Rolle der Mary unterstreicht, weil sie ohnehin so introvertiert und scheu ist. Sie war einsam und hatte ein sehr isoliertes Leben. Das unterschied sich extrem von der patriarchalischen Gesellschaft ihrer Zeit, in der sie gezwungen war, so zu funktionieren, wie man das damals von einer Frau erwartete. Da existierte ein Level an Unterdrückung, das für die Ära systemisch war.