Karl Spiehs (1931–2022): Ein Unterhalter aus Leidenschaft

Diese Karriere des Karl Spiehs fing früh an. Der Wirtssohn aus Ternitz ließ im Stall große Künstler der kargen Nachkriegszeit auftreten. „Conrads, Moser, Peter Alexander – alle kamen ohne Gage, aber für was viel Wichtigeres damals: Speck, Brot, Eier, Milch“, erinnerte sich Spiehs im KURIER. Mit 29 kam er schließlich zum Film. Rasch brachte er es vom zweiten Aufnahmeleiter bei Franz Antel zum Co-Produzenten und schließlich zur ersten Firma. 1967 stieg er schließlich in die damals etwas lädierte Lisa Film ein, die Volksschauspieler Paul Löwinger in München gegründet hatte und machte sie zum florierenden Produktionsbetrieb. Mitte der 1970er folgte zudem der eigene Filmverleih.

Dabei hat Spiehs nie vergessen zu leben. Regisseur Otto Retzer erzählte: „Mit den Mengen an 12 Jahre altem Chivas Regal könnte man ganze Kompanien an Soldaten ausschalten. Und sein Tabakkonsum, Davidoff vom Feinsten, ist nicht minder legendär. Sogar der große Fidel Castro hat mir bei einem Botschaftsempfang in Havanna persönlich bestätigt: ,Señor Spiehs ist der größte Raucher kubanischer Zigarren außerhalb von Kuba.‘“ Freunde und Weggefährten werden jedenfalls immer wieder gern das Glas auf Karl Spiehs und auf die Zeit mit ihm erheben. Am 17. Juni wird das „Supernasen“-Fest in Velden so wohl auch zur Gedenkfeier.