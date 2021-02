Karl Spiehs (90): Zigarren, Whiskey und die Liebe seiner Stars

Einer seiner engsten Weggefährten seit Jahrzehnten, Kärntens berühmteste Glatze der Welt, Otto Retzer (75), hat als von Spiehs geforderter und geförderter Regisseur ein grandioses dokumentarisches Dankeschön zum runden Jubiläum geschaffen (Termine siehe unten): "Jedermann liebt Karli Spiehs“.

Dem KURIER verriet er komplizenhaft über die Lebenslust seines Mentors: "Mit den Mengen an 12 Jahre altem Chivas Regal könnte man ganze Kompanien an Soldaten ausschalten. Und sein Tabakkonsum, Davidoff vom Feinsten, ist nicht minder legendär. Sogar der große Fidel Castro ( 2016) hat mir bei einem Botschaftsempfang in Havanna persönlich bestätigt: 'Señor Spiehs ist der größte Raucher kubanischer Zigarren außerhalb von Kuba.’“ Auch an Liebe seiner Stars und all jener, die er dazu machte, ist Spiehs quasi "Máximo Líder“.

Mirjam Weichselbraun etwa ist voll des Respekts: "Ein echter Rock ’n’ Roller. Man sieht es ihm an, dass er gut gelebt hat.“ Ottfried Fischer formuliert es profaner: "Er ist sehr wichtig in meinem Leben. Ich bin ihm dankbar – durch ihn wurde ich erst zu einem vermögenden Mann.“