Karikaturmuseum Krems: Wo Aufklärung mit Schmäh funktioniert

Gusenbauer, seit 2012 im Amt, geht aber bei Ausstellungen und als Berater der Sammlung oft darüber hinaus. Unter seiner Ägide zeigte das Haus Themenschauen, etwa zu Ereignissen wie der Mondlandung oder Österreichs EU-Beitritt. „Man kann Zeitgeschichte sehr gut mit Karikaturen nacherzählen, weil sie oft treffender sind und viel genauer die Stimmung erfassen“, erklärt er.

Karikaturen und andere bildsatirische Formen würden zudem stets eine Geschichte der Medien erzählen, erklärt der Experte, der auch das Linzer Festival „Next Comic“ begründete. Das erste Comic etwa, 1896 in New York gedruckt, verdankte sich beispielsweise der Möglichkeit, Gelb zu drucken: „Der Zeitungsherausgeber hat sehr unkünstlerisch zum Zeichner Richard F. Outcault gesagt: Mach was Gelbes! Der erfand dann das Yellow Kid, das erste Comic: Das waren Geschichten eines Kindes, das aus den Arbeitervierteln New Yorks berichtet hat. Eigentlich eine sehr soziale Idee.“