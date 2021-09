Das Museum für Karikatur feiert 20. Geburtstag

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das Karikaturmuseum Krems wird 20. Das von Gustav Peichl alias „Ironimus“ geplante Haus ist am 29. September 2001 eröffnet worden. An der Gründung war auch Manfred Deix maßgeblich beteiligt. „Mit unseren bisher 92 Ausstellungen gewähren wir besondere Perspektiven sowohl auf das Zeitgeschehen als auch auf Künstlerinnen und Künstler“, sagte der künstlerische Direktor Gottfried Gusenbauer anlässlich des Jubiläums. „Rund 50.000 Menschen besuchen uns pro Jahr. Wenn ich durch das Museum gehe und waches Strahlen in den Augen dieser Personen bemerke, beflügelt das meine Arbeit“, führte Gusenbauer weiter aus.