Kampusch: Perfekter Stoff für Filmemacher

Die Geschichten der grausam in Kellern eingesperrten Kinder sind für Filme­macher der perfekte Stoff: Gleich als die Biografie Natascha Kampuschs " 3096 Tage" 2010 erschien, meldeten sich die großen Produzenten bei ihr. Das Rennen machte schließlich Bernd Eichinger, der einen guten Draht zu der rhetorisch begabten, aber äußerst impulsiven Kampusch fand. Als Eichinger Anfang 2011 ganz unerwartet starb, vollendete die Autorin Ruth Thoma in Absprache mit Eichingers Witwe Katja und der Constantin Film das Script. Seit Mai wird nun in München gedreht, das Leading Team der internationalen Produktion – Setsprache ist Englisch– ist äußerst renommiert: Regie führt "Wüstenblumen"-Macherin Sherry Hormann, die Kamera führt ihr Mann, Oscarpreisträger Michael Ballhaus.