Kammerschauspieler Peter Matić verstorben

Der Publikumsliebling Peter Matić ist laut einer Aussendung des Burgtheaters am 20. Juni überraschend verstorben. Der Kammerschauspieler wurde 82 Jahre alt.

Ab 1994 gehörte er dem Ensemble des Burgtheaters an, wo er insgesamt 85 Rollen verkörperte und u.a. mit Giorgio Strehler, Adolf Dresen, George Tabori, Achim Benning, Dieter Giesing, Thomas Langhoff, Georg Schmiedleitner, Andrea Breth, Barbara Frey und Leander Haußmann arbeitete. Auch an der Volksoper Wien, der Wiener Staatsoper (als Haushofmeister in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss) und bei den Sommerfestspielen Reichenau war Peter Matić regelmäßig zu sehen.

Synchronsprecher von Ben Kingsley

Sein Gesicht kennen viele, seine Stimme alle: Obgleich Burgschauspieler Peter Matic vielen Theater- und Fernsehfreunden auch mit seinem verschmitzt-freundlichen Äußeren ein Begriff ist, lie´oftmals erst sein unverkennbares Timbre den Groschen fallen. Schließlich umschmeichelte er als Synchronstimme von Ben Kingsley seit Jahrzehnten die Ohren der Kinogänger. Geboren wurde der grazile, 1,70 Meter große Publikumsliebling am 24. März 1937 in Wien. Nach einer privaten Schauspielausbildung bei Dorothea Neff, war er von 1960 bis 1968 am Theater an der Josefstadt engagiert. Es folgten Stationen in Basel und an den Münchner Kammerspielen, bevor er 1972 an die Staatlichen Schauspielbühnen Berlins wechselte. In den folgenden 22 Jahren spielte er dort, als einer der Stars des Schillertheater-Ensembles, rund 50 Rollen.