Influencer wollen Kaleens "We Will Rave“ viral gehen lassen

Österreichische Song Contest Fans sind mitunter Kummer gewöhnt. Deswegen hat der vorletzte Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) für Kaleen schon kurz geschmerzt, aber man kommt darüber hinweg. Nach dem Song Contest ist vor dem Song Contest. Aber andere sehen das offenbar anders. Eine Delegation an internationalen Fanmedien-Vertretern hat es sich zum Ziel gemacht, Kaleens „We Will Rave“ zum Hit zu machen.

Influencer Shawn Myers (@worldvishawn) hat die Mission gestartet: Am 22. Juni soll „We Will Rave“-Tag sein. Der Kanadier hat auf TikTok 300.000 Follower und denen hat er es folgendermaßen erklärt: An diesem Tag sollen so viele Menschen wie möglich den Song auf Spotify wiederholt anhören, sie sollen ihn als Musik für ihre Instagram-Storys verwenden und als Hintergrund für ihre TikTok-Clips verwenden. Um wirklich dafür zu sorgen, dass Spotify die Streams auch zählt, wird auch darauf hingewiesen, wie man das Musikportal „austricksen“ kann: Weil durchgehende Repeat-Wiedergabe als Spam gewertet wird, soll man nach etwa vier Wiederholungen kurz ein anderes Lied hören und dann wieder „We Will Rave“. Es gibt aber der Einfachheit halber auch eine Spotify-Playlist, in der schon ein 13-sekündiger Unterbrecher-Song eingebaut ist.