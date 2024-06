Was Kaleen nach dem Song Contest vorhat und was Dita Von Teese damit zu tun hat

Und auch jetzt geht es für sie in dieser Richtung weiter: "Nicht mit diesem straffen Zeitplan, das hält niemand lange durch, glaube ich", lachte sie. Aber sie wird eine kleine Europatour machen und bei den Prides in Amsterdam, London und Budapest auftreten.

Den Auftakt macht sie aber morgen, Samstag, in Wien, wo sie um 21.30 Uhr auf dem Wiener Rathausplatz ihren Hit "We Will Rave" zum Besten geben wird. Und das tut sie übrigens in einem ganz besonderen Outfit. Denn sie hat sich im Kostümfundus des Vereins Life+ umgesehen und jenes Bühnenkostüm gewählt, das Dita Von Teese auf dem Life Ball 2019 getragen hat.