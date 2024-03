"Kafka"-Auftakt mit schlechten Quoten

Die ersten drei Teile der sechsteiligen ORF/ARD-Miniserie "Kafka", die am Sonntag auf ORF1 zu sehen waren, kann man, was die Quoten betrifft, als Flop bezeichnen. Der Auftakt um 20.15 Uhr hatte zwar noch durchschnittlich 289.000 Zusehende (bei 10 Prozent Marktanteil), aber am Schluss, also bei Folge 3 waren es nur noch 141.000 Zusehende bei einem Marktanteil von 7 Prozent. Ein Erfolg sieht anders aus.

Der Plan (falls es einen gegeben hat?) des ORF, der mit "Unten" in ORF2 einen alten Wiener "Tatort" aus dem Jahr 2020 gegenprogrammierte, ist also nicht wirklich aufgegangen, denn den "Tatort" haben durchschnittlich 686.000 Zusehende verfolgt, bei einem Marktanteil von 25 Prozent.

Im Vergleich zu den ersten drei Folgen von "Kafka" war die unlängst zu sehende Serie „Biester“ ein Erfolg. Rund 300.000 Seherinnen und Seher wurden pro Folge ausgewiesen.