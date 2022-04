Kae Tempest: Musik als Antwort auf die Frage "Wer bin ich?"

Aus Kate wurde Kae. Aus einer 1985 in Süd-London geborenem Mädchen wurde nach und nach eine nicht-binäre Person. Nicht-binär bedeutet, wenn sich jemand weder ausschließlich als Frau oder Mann sieht. Und so fühlt sich Kae Tempest eben – irgendwo dazwischen. Dem britischen The Guardian erzählte Kae, wie belastend es im Alltag war, nicht sie selbst sein zu können. Dadurch hatte sie/er mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen. "Es fiel mir schwer, mit meinem Gehirn in diesem Körper zu existieren“. Der Rap, die Musik und die Lyrik waren Kaes Rettung.