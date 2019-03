Kabarettist Werner Schneyder ist tot

Zur Person

Werner Schneyder wurde am 25. Jänner 1937 in Graz geboren und wuchs in Klagenfurt auf. Er studierte Publizistik und Kunstgeschichte in Wien und schloss mit einer Promotion ab. Schneyder arbeitete als Journalist, Werbetexter und Barsänger. Als freier Autor schrieb er für den Hörfunk, war zudem Regisseur und Schauspieler.

Ab den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles kommentierte er, ausgebildeter Kampfrichter, auch Amateur- und Berufsboxen im TV. Gelegentlich schrieb er Kolumnen.

Unzählige Auszeichnungen

Schneyder erhielt im Laufe seiner Karriere unter anderem den "Johann-Nestroy-Ring" der Stadt Wien, den " Deutschen Kabarettpreis", den "Salzburger Lebensstier" und das "Große Verdienstzeichen“.