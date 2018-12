Treffpunkt Wien: Über Rituale und Rollgerstenrisotto

Hat er hier eine Leibspeise? Werner Schneyder schüttelt den Kopf. Aber ein Ritual: „Ein Mal im Jahr wünsche ich mir einen gebackenen Karpfen – nicht geschröpft (beim Schröpfen wird die Haut des Fisches eingeschnitten, die Gräten werden zerkleinert, Anm.) und in Hufeisenform. Das erinnert mich an das Weihnachtsessen in meiner Kindheit.“

Das ist aber sein einziges Winterritual. Sonst glaube er weder an Glücksbringer noch Bräuche an Silvester.

Ist ihm dieses Datum also nicht wichtig? „Das ist in verschiedenen Lebensphasen anders. Es gab Zeiten, da hat man zu Silvester groß eingeladen, dann hat man wieder klein gefeiert. Und wenn man dann alleine lebt, so wie ich jetzt, macht man eigentlich kein Silvester.“ Dafür wird er an Silvester diesmal arbeiten – also am Nachmittag. Abgesehen von einem Auftritt im Akademietheater hat er sich den 31. Dezember nämlich sein Leben lang freigehalten. Heuer wird er um 16 Uhr auf der Bühne des Theater Akzent sitzen– „und erzählen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt.“ Dafür hat er seine Aphorismen, Gedichte, Glossen und Erzählungen durchstöbert.

„Kabarett ist es also keines. Ich lese“, schießt Werner Schneyder rasch nach. „Nicht, dass mir die Menschen nachsagen könnten, ich halte meine Versprechungen nicht.“ Im Jänner 2017 feierte er doch mit seinem Programm „Das war’s von mir“ seinen 80. Geburtstag.