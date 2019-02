Júníus Meyvant kommt mit neuem Album "Across The Borders" nach Wien

Der hierzulande noch eher unbekannte Isländer Unnar Gísli Sigurmundsson hat kürzlich als Júníus Meyvant sein zweites Album vorgelegt. Es nennt sich „Across The Borders“ und ist – nomen est omen – ein Grenzgänger zwischen den Genres. Der Wikinger mit viel Seele in der Stimme verbindet darauf unterschiedliche Stile und Ideen zu einem gefälligen Sound. Man hört klassischen 60s-Soul, Gospel-Chöre, groovende Motown-Rhythmen der 70er-Jahre und Folkpop-Einflüsse. Die elf neuen Songs wurden in Reykjavík aufgenommen und haben eines gemeinsam: eingängige, herzerwärmende Melodien, die einen umarmen, wenn das Leben wieder einmal gemein war: „Carry on through the storm“, singt er und macht Mut. Dabei übertreibt es Meyvant zwar immer wieder mit dem Einsatz von Streichern, aber es geht hier eben um die ganz großen Gefühle: „Oh baby, please!“

Tipp: Der Isländer tritt am 6. März in der Wiener Grelle Forelle auf.