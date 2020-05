Jürgen Vogel: "Es gibt kein Leben ohne Schuld"

Vereiste Gefühle in einer eisigen Gegend zeigt der deutsche Regisseur Matthias Glasner in seinem Beziehungsdrama " Gnade". Ein nach Norwegen ausgewandertes Ehepaar, dargestellt von Jürgen Vogel und Birgit Minichmayr, ist mit seiner Beziehung eigentlich schon am Ende, als ein Unfall passiert, bei dem ein 16-jähriges Mädchen zu Tode kommt. Maria, die Frau, hat das Mädchen in der Nacht überfahren. Das schreckliche Geheimnis, das Maria und Niels fortan teilen, schweißt sie wieder zusammen. Da der Fall offiziell nicht geklärt werden kann und sie wissen, dass sie davonkommen, erteilen sie sich selbst Gnade.

"In der Theorie sollte man Gnade walten lassen", sinniert Jürgen Vogel, der noch selten so raubeinig und zugleich so verletzlich zu sehen war wie als Ehemann im Zwiespalt zwischen Gerechtigkeit und Loyalität zu seiner Frau, im KURIER-Gespräch. "Doch manchmal schafft man es nicht zu verzeihen." Dass Maria und Niels für sich selbst beschließen, Gnade walten zu lassen, findet er in Ordnung: "Es gibt kein Leben ohne Schuld. Wenn Menschen so etwas für sich entscheiden, hat das mit Selbstgerechtigkeit sicherlich gar nichts zu tun. Menschen machen Fehler, und natürlich versuchen sie, sich auch in dieser Fehlerhaftigkeit zu verbinden."