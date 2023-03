Jüdisches Filmfestival mit Hommage an Israel: Realität und Utopie

All diese Aspekte spiegeln sich im Programm des JFW (die meisten Filme als österr. Erstaufführung). Zu sehen sind u. a. „Apples and Oranges“ (über Kibbuzim und die 60er-Jahre), „Blue Box“ (über legale Landankäufe und Aufforstungsprojekte) und „Prophets of Change“ (über Kooperationen zwischen palästinensischen und israelischen Musikern). Natürlich dürfen Dokus über die großen Persönlichkeiten Israels nicht fehlen, etwa über den ersten Ministerpräsidenten („Ben-Gurion, Epilogue“) bzw. über Nachfolgerin Golda Meir („Golda“). Und „Rabin, The Last Day“ von Amos Gitai aus 2015 ist der Ermordung von Yitzhak Rabin gewidmet. Der Regisseur wird beim Festival auch über seinen Film „Laila in Haifa“ (aus 2020) sprechen.

"Es war einmal in Palästina"

Für die Eröffnung am 19. April im Village Cinema Wien Mitte konnte Kaczek den Historiker Tom Segev gewinnen, der mit Büchern wie „Die siebente Million“ und „Es war einmal ein Palästina“ bekannt wurde und mit seiner Israel-kritischen Haltung Debatten ausgelöst hat. Kaczek, Sohn in der NS-Zeit aus Wien geflüchteter Juden, will sein Festival nicht verpolitisieren, obwohl er unmissverständlich betont, dass Filmkunst ohne politischen Background lediglich der Unterhaltung dient. Als jüdischer Vermittler musste er sich aber schon die Frage stellen: „Wie kann ich Israel feiern, wenn dort täglich gegen die neue Regierung protestiert wird?“ Bei der Podiumsdiskussion am 20. April sollen aber auch die positiven Seiten beleuchtet werden. Und als Kontrast zu Segev wählte Kaczek für die Eröffnung den lebensbejahenden Film „Karaoke“ aus.