Josefstadt: Gelungene Kehlmann-Uraufführung

Den stärksten Moment hat diese Aufführung ganz am Schluss: Die Darsteller treten an die Rampe und jede Figur berichtet, was aus ihr geworden ist: Im KZ ermordet, im Versteck überlebt, im Krieg gefallen, mit den Nazis kooperiert... eine jüdische Frau sagt: „Ich hatte Glück. Ich bin gestorben.“

Da wird es ganz still im Zuschauerraum.