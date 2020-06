Grenzgänger aus Leidenschaft

Kommenden Samstag feiert in München Puccinis " Manon Lescaut" Premiere – mit Jonas Kaufmann als Des Grieux. Bereits am Sonntag singt der deutsche Startenor in Berlin am Brandenburger Tor anlässlich 25 Jahre Mauerfall. Und auch für Österreich hat der Künstler viele Pläne.

KURIER: Im Vorfeld der "Manon-Lescaut"-Premiere an der Bayerischen Staatsoper gab es Wirbel, weil Anna Netrebko wegen der Inszenierung von Hans Neuenfels aus der Produktion ausgestiegen ist. An ihrer Stelle singt nun Kristine Opolais die Titelpartie. Was ist passiert?

Jonas Kaufmann: Das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber wer Hans Neuenfels kennt, weiß um seine kühle, sachliche Ästhetik Bescheid. Neuenfels inszeniert wenig emotional, sondern eher abstrakt. Dennoch gab es etwa beim Bayreuther Ratten-, Lohengrin‘ entzückende Momente. Aber Neuenfels ist sicher nicht der typische Mann von nebenan. Und die Chemie zwischen Anna und ihm hat nicht gepasst. Vermutlich lag es auch an sprachlichen Barrieren. So ist Kunst halt manchmal. Mit einem Teil meines Herzens bin ich auch bei Anna.

Für Sie stellt Neuenfels’ Puccini-Zugang kein Problem dar?

Puccini ist ja extrem mit Emotionen beladen, und ich mag dieses Stück so gern. Ich möchte es dem Publikum unbedingt präsentieren. Ich lebe in München, München ist mein Stammhaus, und ich möchte meinen Teil zu dieser Produktion beitragen. Ich nehme von innen Einfluss und versuche das Ganze in die Richtung zu schieben, in der ich es gerne hätte. Aber sicher ist: Diese Produktion wird nicht jedem gefallen.

Sie haben Des Grieux – auch an der Seite von Kristine Opolais – bereits erfolgreich in London gesungen. Erleichtert das die Sache?

Nur bedingt. Das ist eine sehr schwere Rolle. Des Grieux ist von den stimmlichen Herausforderungen her Verdis ,Otello‘ ebenbürtig. Da ist man gefordert, alles aus sich herauszuholen. Man muss in Puccinis herrlichem Klangteppich all sein Herz, seine Energie hineinlegen. Es ist gesanglich tückisch, man wird da fast zum Grenzgänger.

Dass Sie gerne Grenzen ausloten, beweist auch Ihr neues Album "Du bist die Welt für mich", auf dem Sie Operettenhits und Schlager singen ...