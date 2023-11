John Lennon singt wieder: So klingt der "letzte" Beatles-Song "Now And Then"

Entbrummt

Die Geschichte von "Now And Then" beginnt in den spĂ€ten 1970er-Jahren, als Lennon im New Yorker Dakota Building ein Demo mit Gesang und Klavier einspielte. 1994 ĂŒbergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme Paul, George und Ringo - zusammen mit Lennons Demos fĂŒr "Free As A Bird" und "Real Love". Letztere beide Songs wurden fĂŒr das Projekt "Anthology" fertiggestellt und als "neue" Beatles-Songs veröffentlicht.Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt aufgrund technischer EinschrĂ€nkungen nicht möglich, Lennons Gesang und Klavier zu trennen. Daher blieb das Lied im Archiv.

Hier kam nun Peter Jackson ins Spiel. FĂŒr die Dokumentationen "The Beatles: Get Back" konnten der NeuseelĂ€nder und sein Team mithilfe der sogenannten MAL-Audiotechnologie von WingNut Films Mono-Aufnahmen entmischen und Instrumente, Gesang sowie alle einzelnen Stimmen in GesprĂ€chen der Beatles isolieren.