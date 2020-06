Jössas, Maria: Neues Restaurierungsdebakel in Spanien

Der Fall weckte Erinnerungen an eine verpatzte Restaurierung eines Jesus-Freskos, die 2012 weltweit für Schlagzeilen und Häme sorgte. Der Versuch einer damals 80-jährigen Amateurin, eine Wandmalerei der Kapelle in Borja bei Saragossa aus dem 19. Jahrhundert auszubessern, endete mit der Zerstörung des Abbilds Christi. Belustigte Medien tauften seinerzeit das Bild von "Ecce homo" (wie die Darstellung des dornengekrönten Christus in der Kunst heißt) auf "Ecce mono" (so etwas wie "Affen-Jesus") um.