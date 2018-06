Spanien: Restaurator verpatzt Heiligenstatue aus 16. Jahrhundert

Erinnern Sie sich noch an jene misslungene Fresko-Restaurierung, die im Sommer 2012 für Schlagzeilen gesorgt hat? Damals griff eine Pensionistin in der spanischen Gemeinde Borja beherzt zum Pinsel und versuchte ein Jesus-Fresko aus dem 19. Jahrhundert aufzupolieren. "Ecce Homo" stammt aus der Kirche Santuario de Misericordia und erinnert heute in seinen nunmehrig comichaften Zügen nur noch vage an das ursprüngliche Werk des Künstlers Elias Garcia Martinez (mehr dazu hier).

Dass gut gemeint noch nicht gut gemacht bedeutet, zeigt auch der aktuelle Fall einer verpatzten Restaurierung. Im spanischen Ort Estella südwestlich von Pamplona wurde eine hölzerne Statue des heiligen Georg aufgefrischt. Die Restaurierung soll laut Guardian von einem Handwerkslehrer auf Wunsch der Kirche St. Michael durchgeführt worden sein, dessen Kapelle die mehrfarbig bemalte Holzplastik seit über 500 Jahren schmückt. Das Ergebnis lässt eher zu wünschen übrig.