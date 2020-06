Misslungen: Pensionistin restauriert Jesus-Fresko

Das Restaurations-Handwerk will gelernt sein. Was passieren kann, wenn man an den falschen Stellen Geld sparen und selbst Hand anlegen will, zeigt die Aktion einer Pensionistin im spanischen Borja: Gänzlich schief ging ihr Versuch das Jesus-Fresko aus dem 19. Jahrhundert selbst zu restaurieren. "Ecce Homo" stammt aus der Kirche Santuario de Misericordia und erinnert in seinen nunmehrigen comichaften Zügen nur noch vage an das ursprüngliche Werk des Künstlers Elias Garcia Martinez.