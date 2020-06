Joachim Ringelnatz: Erzähle aus dem Inmirland

Ringelnatz

Dochmisstraute dem Ruhm, kannte die Abgründe der Seele – "fremdfern" war ein Lieblingswort. Seine düsteren Gemälde offenbarten ihn, ebenso wie viele seiner Bücher, als radikalen Künstler. Nicht zuletzt die Zeit als Seemann hinterließ Narben – er hatte, nachdem er wegen einer Tätowierung der Schule verwiesen wurde, bei der Handelsflotte angeheuert und den Krieg als Marinesoldat verbracht.

In den Zwanzigern wird er im Berliner Kabarett "Schall und Rauch" berühmt, hat als Maler und Dichter Erfolg. Doch die Zwischenkriegsjahre sind von Inflation und wachsender Kunstfeindlichkeit geprägt. 1933 erteilen die Nazis Ringelnatz Auftrittsverbot, seine Bücher werden aus Bibliotheken entfernt. Am 17. November 1934 stirbt der fast völlig mittellose Ringelnatz in Berlin an Tuberkulose.

INFO: Hilmar Klute: „War einmal ein Bumerang. Das Leben des Joachim Ringelnatz.“ Galiani. 240 Seiten. 20,60 Euro. ab Februar.