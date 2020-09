Joachim Meyerhoff: „Es muss immer enden im Schrecken“

Wie könnte es weitergehen? „Klar will ich weiterschreiben.“ Aber die Tetralogie „Alle Toten fliegen hoch“, die ihn die letzten Jahre begleitet habe, sei beendet: Meyerhoffs Icherzähler, ein junger Schauspieler, hört mit dem Theater auf.

In der Wirklichkeit begann dann Meyerhoffs Durchbruch, er bekam mit Christiane von Poelnitz zwei Kinder und folgte ihr ans Burgtheater. Doch als Autor wollte er diese Zeit nicht verarbeiten. Um niemanden aus der Gegenwart hineinzuziehen. „Und da braucht man schon eine Neuorientierung“, sagte Meyerhoff. „Ich bin – Gott sei Dank! – kein Schriftsteller, der sich darüber definiert, dass er alle zwei Jahre ein Buch schreiben muss. Und dass er kein Schriftsteller ist, wenn er nicht schreibt.“ Daher: „Vielleicht spiele ich auch nur.“

Sich ein Thema zu suchen, lehnte er kategorisch ab: „Das hat so einen komischen Beigeschmack, wenn man sich die Frage stellt: Worüber könnte ich denn jetzt schreiben? Das hatte ich ja nie in meinem Leben. Denn alles, worüber ich schrieb, war da und vor Augen. Also: Mal gucken!“

Und dann erklärte er doch eine Möglichkeit: „Ich könnte die Biografie in die totale Fiktion treiben. Vielleicht bin ich mittlerweile so gut im biografischen Erzählen, dass man den Unterschied zur Fiktion gar nicht mehr merken würde. Am Ende des vierten Romans ist er 30. Im Grunde könnte er jetzt alles machen. Also: Vielleicht fängt er an, ein Eigenleben zu führen. Vielleicht ist das auch völliger Quatsch. Keine Ahnung. Mal sehen.“

Aber es ergab sich: Sein Buch „Hamster im hinteren Stromgebiet“, das am 10. September erscheint, beginnt damit, dass er in der Küche einen Schlaganfall bekommt. Im Interview mit der Zeit sagte er: „Das Erstaunliche war: Ich wusste sofort, was mir widerfährt. (…) Meine linke Körperhälfte verschwand, sie wurde wegradiert innerhalb von drei, vier Minuten, und von dem Moment an war kein Tag mehr wie zuvor.“