Akademietheater: Ein Requiem für den verrückten Ignaz

Mit Kirchner, 1987 vom damaligen Direktor Claus Peymann an die Burg geholt, arbeitete Meyerhoff mehrfach zusammen – und die beiden wurden, auch wenn sie sich nie privat getroffen hätten, Freunde. Weil er sich, so Meyerhoff, nicht sattsehen konnte an den „ Klebebüchern“, habe ihm Kirchner vier geschenkt. Und nach dessen Tod stellte die Witwe alle weiteren zur Verfügung: für eine Hommage auf den kauzigen Schauspieler, der sich „der verrückte Ignaz“ nannte, obwohl sein eigentlicher Vorname Hanns-Peter war.

Am Freitagabend brachte Meyerhoff das „Projekt“ unter dem eilig fixierten Titel „Land in Sicht“ – inspiriert vielleicht vom Roman „Robinson Crusoe“, den er mit Kirchner dramatisierte, oder von Rio Reiser – im Akademietheater zur eifrig bejubelten Uraufführung. Es schließt fast nahtlos an den Performance-Marathon „Alle Toten fliegen hoch“ an. Den sechsteiligen Zyklus, danach als Tetralogie erschienen, wollte Meyerhoff nicht fortsetzen, weil er einen Abschnitt in seiner Biografie erreicht habe, der zu nah in die Gegenwart reiche. Doch nun fand er eine Möglichkeit: indem er sich mit Kirchner auseinandersetzt – und dabei eigentlich dauernd, jedenfalls bis zur Pause, über sich spricht. Das kann man eitel finden. Oder hinreißend.

Meyerhoff monologisiert im Wahnsinnstempo, die Anekdoten sprudeln nur so heraus. Er erzählt, wie die „ Klebebücher“, sorgfältig in vier Kartons verpackt, in Wien eintrafen. Er stellt den Moment nach, als er sie öffnete, und er räsoniert über die Sujets, die Kirchner sammelte, darunter Fotos mit Körperhaltungen, die ihm als Anregung gedient haben könnten. Doch das Geheimnis lüftet Meyerhoff nicht, noch nicht. Er erzählt, wie er ans Burgtheater kam, wie er als Ersatz für Gert Voss den Mephisto spielte, und mit Genuss ätzt er über die Streitereien der Stars um die sogenannte Einsergarderobe. Ignaz Kirchner hingegen hätte sich immer mit dem Kammerl für die Statisten begnügt.